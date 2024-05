Fonte : orizzontescuola di 31 mag 2024

L'articolo Aggiornamento GPS e percorsi abilitanti, il M5S: “Dal Governo solo caos e discriminazioni”. . "Nonostante l’intenzione del Governo fosse quella di anticipare addirittura di due mesi l’aggiornamento delle graduatorie, i fatti hanno dimostrato altro: una successione di bozze riviste e modificate, con buona pace dei docenti in attesa anche dell’avvio dei percorsi abilitanti, in ritardo ormai di quasi due anni, che avrebbero permesso agli stessi di ottenere l’abilitazione in tempo utile per inserirsi in I fascia".

Aggiornamento GPS e percorsi abilitanti il M5S | Dal Governo solo caos e discriminazioni