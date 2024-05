Affari Tuoi Cecilia da Pisa accetta l' offerta e scampa al peggio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 31 maggio 2024) La penultima puntata diè terminata più che bene per. La concorrente die suo marito Emanuele hanno disputato una partita equilibrata e che sembrava promettere bene, nonostante qualche difficoltà iniziale. Scopriamo subito cosa è successo e quanto hanno vinto., la lunga storia d'amore died Emanueleed Emanuele sono sposati da quasi un anno (luglio 2023). A sentire la concorrente, la coppia ha dovuto affrontare un lungo percorso prima di arrivare al fatidico “sì lo voglio”. Entrambi fanno lo stesso lavoro, ossia consulenza per aziende del settore alimentare. In realtà Emanuele ha una sua società di consulenza insieme ad altri titolari. Ed è stato proprio il lavoro ad averli fatti innamorare.