AEW | Registrata la puntata di Collision in onda domani i risultati – SPOILER

(Di venerdì 31 maggio 2024) La AEW ha registrato, stanotte, ladiche andrà in, come di consueto, a cavallo tra sabato e domenica per i fan italiani. L’Acrisure Arena di Palm Springs, California, ha ospitato dunque i taping del prossimo episodio dello show nato quasi un anno fa, consentendo ai lottatori di riposarsi qualche giorno dopo il weekend di Double or Nothing ed il doppio appuntamento con Dynamite e, per l’appunto,. Ecco qui di seguito i, a cura di PWInsider, dello show (ovviamente news): Claudio Castagnoli batte Johnny TV Brian Cage ed i Gates of Agony battono KM, Danny Gee, & Danny Rose Tony Schiavone intervista gli FTR, che nonostante la sconfitta dell’ultimo PPV si annunciano ancora combattivi, affermando che loro, Bryan Danielson e Darby Allin torneranno per prendere a calci in culo l’Elite.