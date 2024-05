Fonte : zonawrestling di 31 mag 2024

Per avere un riferimento, per le sole due ore di SmackDown la WWE ha ottenuto più di 250 milioni all’anno da USA Network nel nuovo contratto mentre NXT è stato venduto per “soli” 25 milioni di dollari a CW (che è un network free to air).

AEW | Accordo vicino per i diritti tv in arrivo una pioggia di milioni per Tony Khan