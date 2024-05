Adescato in chat l’incontro romantico di un 78enne si trasforma in rapina

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 31 maggio 2024) Cena fatale per un anziano di Roma: organizza una cena con una ragazza trovata online e lei lo. Il fatto all’Appio. La Polizia indaga sullaal– Ilcorrieredellacitta.comPensava di passare una notte romantica con una donna più giovane, un anzianoresidente a Roma. Invece la lei, trovata in una piattaforma d’incontri sul web, si è dimostrata un’abile ladra, che prima ha narcotizzato l’uomo e poi gli ha ripulito casa per un bottino da migliaia di euro. Sull’episodio ormai da diversi giorni stanno indagando le forze dell’ordine, nel tentativo di risalire all’identità della donna. Laai danni dela Roma L’uomo, probabilmente vedovo, non aveva smesso con la propria passione per le belle donne. Sapendo utilizzare il pc e internet, era riuscito a mettersi un contatto con una donna attraverso una: dalle foto, la signora più giovane dev’essere piaciuta all’anziano.