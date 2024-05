Addio assegno di divorzio se la moglie per scelta non si realizza nel lavoro

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 31 maggio 2024) La rubrica quindicinale di Valeria De Vellis, avvocatessa specializzata in diritto di famiglia, della persona e delle successioni, è dedicata oggi a una coppia in cui lui non vuole più mantenere l'exche non ha mai accettato un'occupazione fissa nonostante le molteplici occasioni avute.