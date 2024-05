Fonte : quotidiano di 31 mag 2024

Piazza Affari premia il titolo: dopo l’ok della Ue, Tim ha chiuso a +1,55% a 0,249 euro. La Commissione ha esaminato l’impatto dell’operazione sul mercato all’ingrosso dei servizi di accesso alla banda larga in Italia e ha concluso che l’operazione non ridurrebbe in modo significativo il livello di concorrenza.

Acquisizione NetCo da parte di KKR | Via libera Ue senza condizioni