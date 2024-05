Acerbi si opera l’Inter corre ai ripari | si monitorano tre profili ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) Francesconon andrà ad Euro 2024, causa pubalgia, e lunedì si opererà per eliminare il problema. Tegola sia per la Nazionale che per. Ora si cercano rinforzi in difesa. GUAIO ? Il forfait complica i piani di Luciano Spalletti per l’Italia in vista di Euro 2024, ma anche quelli del. Ora il club campione d’Italia dovrà necessariamente andare alla ricerca di un nuovo profilo in difesa perché è quasi impensabile che possa presentarsi ai nastri di partenza della ricchissima stagione 2024-25 con due difensori centrali ultratrentenni come(36 anni) e Stefan de Vrij (32). Il centrale azzurro, infatti, non sarà della Nazionale, nonostante il CT lo avesse convocato per il pre-raduno di Coverciano che parte proprio oggi. Il problema di pubalgia lo porterà adrsi e saltare la kermesse.