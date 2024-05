Acerbi pone Spalletti di fronte a una scelta | come cambia la difesa dell’Italia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’assenza di Francescoinfluisce e non poco nel modulo. Lucianoadesso è messo dia unalegata allaazzurra. ASSENZA – Lucianoha fatto appena in tempo a sottolineare l’importanza degli uomini dell’Inter, reduci dalla cavalcata per lo scudetto, all’interno del gruppo della sua Italia, che già si vede allontanare uno dei pilastri nerazzurri. Francesco, purtroppo, deve rinunciare al ritiro azzurro, che avrà inizio proprio quest’oggi a Coverciano, per dedicarsi alla guarigione dalla pubalgia che lo affligge. Presto, infatti, il centrale dell’Inter si sottoporrà ad un intervento chirurgico che dovrebbe permettergli di superare definitivamente il problema. Un bene per Simone Inzaghi, che a luglio potrà riavere tutto per sé, una sfortuna invece per il CTche non potrà contare sul difensore per Euro2024.