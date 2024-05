Acerbi ‘inguaia’ l’Inter | cambia il piano mercato! Si apre il cast ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) Francescosalta l’Europeo per operarsi di pubalgia. Il difensore del, pre-convocato da Spalletti, non parteciperà alla kermesse. E ciò porta anche il club nerazzurro are i suoi piani. OUT ? Alla finenon si farà l’Europeo, l’ultimo, con la maglia dell’Italia. Il difensore, infatti, andrà sotto i ferri per eliminare il problema di pubalgia, con cui vive ormai da mesi e che lo aveva costretto a saltare anche alcune delle ultime partite stagionali con. Dunque, di conseguenza, potrebbe mutare anche ildi Marotta e Ausilio. Se l’obiettivo fino a qualche ora fa rimaneva quello della quinta punta e del vice Sommer, adesso le prospettive sarebbero altre: il secondo portiere rimane comunque prioritario perché Audero lascerà, ma al posto dell’attaccantepunterebbe su un difensore più giovane che possa essere una valida alternativa allo stessoe a Stefan de Vrij.