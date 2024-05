Acer | presentate le novità in arrivo nei prossimi mesi dai nuovi TravelMate ai ChromeBook per la sanità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Negli ultimi decenni,ha dimostrato un impegno costante verso l’innovazione tecnologica, rendendo accessibile e immediata la tecnologia per tutti. Fondata nel 1976 e cresciuta man mano grazie anche ad acquisizioni importanti, come quella della divisione notebook di Texas Instruments,ha mantenuto la sua ambizione di fronteggiare le sfide sociali ed ambientali attraverso l’innovazione tecnologica. Oggi, questo impegno si traduce in soluzioni IT complete e sostenibili progettate per favorire la crescita aziendale, garantire la stabilità finanziaria e offrire tranquillità nel lungo termine, come specificato durante l’EMEA Press Conference 2024, la scorsa settimana. Nel corso dell’evento dedicato alla stampa, il produttore ha voluto mettere in risalto i punti cardine della propria mission, partendo dalla -ovvia, ndr– innovazione tecnologica, per arrivare alla sostenibilità ambientale, campo dovegià dagli scorsi anni ha mostrato un impegno che va oltre una semplice rivisitazione del packaging in chiave eco-sostenibile, producendo prodotti pensati per durare di più nel tempo ed adottando materiali riciclati nei prodotti stessi (come ad esempio l’Aspire Vero), oltre che promuovendo all’interno dell’azienda stessa una cultura più green e programmi di trade-in.