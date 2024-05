Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria | si è dimesso il direttore generale Dopo neanche tre mesi

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 31 maggio 2024) Comunicato congiunto fra il dirigente ed il gruppo commissariato, per annunciare che appunto ilCavalli si è. Era stato nominato una dozzina di settimane fa. Il segnale non sembra dei più tranquillizzanti per il gruppo che aspira a rimettersi in carreggiata. L'articoloin: si èil tre proviene da Noi Notizie.. .