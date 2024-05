Abodi | Vogliamo ammodernare gli stadi italiani servono regole chiare per il calcio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Andrea, ministro dello Sport, ha rilasciato un’intervista al Messaggero, invocando “e nuovi” per il. In particolare,si è soffermato su Euro 2032: “Con il MEF abbiamo istituito un gruppo di lavoro tecnico che si occupa degli aspetti finanziari e di valutare i progetti in chiave di fattibilità. Dopo le audizioni con i Comuni e i club per glidi Bologna, Firenze, Cagliari, Parma ed Empoli, incontreremo quelli di Napoli, Roma, Milano, Verona, Palermo e Genova. Questa iniziativa del governo non vuole solo selezionare i cinqueper Euro 2032, ma ancheglinel loro complesso“. Sul progetto di Caivano, invece: “Rappresenta l’impegno corale di tutto il governo, nell’ambito del quale lo sport ha un ruolo importante per la sua funzione di ‘difesa immunitaria sociale’, tanto più dove il degrado e la criminalità prendono il sopravvento.