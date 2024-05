Abbiamo un annuncio su Eleonora Daniele Parlano i vertici Rai e lei informa il pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024) Siamo in quel periodo dell’anno in cui i palinsesti cambiano e in cui anche i programmi di maggior successo, e i conduttori più amati, debbono necessariamente prendersi una pausa. È così anche per Storie Italiane e, dunque, per. “Ci rivediamo a settembre”, il saluto della conduttrice, al termine dell’ultima puntata oggi 31 maggio. Il contenitore mattutino di Rai Uno, incentrato sulla cronaca, sul costume, sull’attualità – in definitiva, su tutto ciò che fa notizia – ha conosciuto ottimi riscontri in termini di audience, merito anche di. Qualcuno la ricorderà come concorrente del Grande Fratello 2002, oggi, alla soglia dei 48 anni, si è trasformata in una delle eccellenze della Rai, per lo stile misurata e professionale.