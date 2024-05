Abbiamo trovato subito l’accordo vogliamo una salvezza tranquilla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sarà una Civitanovese con i piedi per terra, ma pronta a scendere in campo con quel pizzico di incoscienza e tanta voglia di fare bene, con la consapevolezza di doversi confrontare con squadre già ben strutturate e mature. Sarà una Civitanovese fatta di giovani con tanta voglia di correre, ma resta l’ossatura della squadra che ha reso reale il sogno della serie D. In panchina ci sarà mister Sante Alfonsi, Claudio Cicchi confermato direttore generale. Ufficializzati, ieri pomeriggio, il rinnovo biennale per l’allenatore Alfonsi e la conferma di Cicchi come direttore generale. Da giorni, quest’ultimo sta parlando con i giocatori che resteranno così come con quelli che se ne andranno. Sulla squadra che scenderà in campo coi colori rossoblù della Civitanovese nessuno si sbottona, finché non saranno firmati i contratti; confronto in corso anche con chi farà parte dello staff tecnico.