Abbiamo assaggiato il primo Pecorino di montagna Metodo Classico | ritorno alle origini per il vitigno della transumanza

(Di venerdì 31 maggio 2024) Non è ancora in commercio, ma è pronto e si può assaggiare ad Offida, nello showroom di Ciù Ciù in piazza del Popolo, lungo il "serpente dorato" che porta a Sant'Agostino (nota come chiesaCroce Santa). Parliamo del- a quanto ci risulta -di, nato dal progetto dei fratelli Walter e Massimiliano Bartolomei che punta a ritornareradici delautoctono dei Piceni, il, appunto, figliopastorizia e. Un'etichetta che rimane ancora nel perimetrosperimentazione. IldiL'etichetta di questodiè già un programma: elegante, su fondo nero campeggia una bella riproduzione grafica del tradizionale fuso usato per la lavorazione al tombolo, arte antica che ha dato al piccolo paese a pochi chilometri da Ascoli Piceno il nomignolo di Borgo dei Merletti.