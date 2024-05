A2 femminile Busolini | Cbf voglio essere pronta per il raduno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sono mesi di palestra e altri ne seguiranno per Federica(foto), centrale della Cbf Balducci, che sta lavorando sodo per farsi trovaredopo l’intervento chirurgico a causa della lesione totale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. "Ho ripreso – spiega la giocatrice confermata dalla società – poco dopo l’operazione, ora ho iniziato a fare pesi. Non sono mancati i problemi in questi mesi, ma ora la situazione è migliorata". Il 12 gennaio si è infortunata in allenamento. "Purtroppo gli infortuni sono da mettere in conto e sto facendo di tutto perper il, ma so anche che ci sarà ancora parecchio da lavorare". Fino a pochi giorni fa ha svolto a Macerata questa preparazione e ora continuerà a farlo a Roma.