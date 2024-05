A ‘Roma d’Estate’ come alle Baleari | sul Lungotevere in zona Foro Italico inaugura il cocktail bar ‘Tagomago’ tra palme sdraio ombrelloni e Dj famosi

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sbarca a Roma un format inedito per le serate estive open air:bar, musica con djed eventi techno tra, in un ambiente che vuole rievocare l’atmosfera esotica e festaiola delle isole. Si chiama appunto Tagomago,l’esclusivo agglomerato roccioso sulle rotte navali da Ibiza a Palma di Maiorca e Barcellona frequentato soprattutto da VIP di tutto il mondo. I bar sono tre: uno è riservato ai clienti del privé che si trova sotto la console con affaccio sulla pista da ballo e offre una drink list dedicata. La drink list del locale in generale prevede soprattuttofreschi ed estivi. Offerta food: menu a cura dello staff del wine bar e ristorante Royal Beef che proporrà pizza romana gourmet e tapas per l’happy hour.