A Redona dibattito acceso tra Pezzotta e Carnevali | scontro sul sindaco part-time

(Di venerdì 31 maggio 2024) Bergamo. Un confronto ampio su programmi e proposte per il quartiere diquello andato in scena al Cineteatro Qoelet, giovedì 30 maggio, tra i tre candidatidi Bergamo Vittorio Apicella (M5S), Elena(centrosinistra) e Andrea(centrodestra), organizzato dal Comitato perpresieduto da Emiliano Bezzi. Unpacato solo fino a metà serata. Poco dopo le 22, Andreariprende il microfono e, col tono di voce in crescendo, sbotta contro quella che definisce una “bufala inaccettabile”: “Dovete smetterla – dice rivolgendosi a– di dire che farò il. Non ho alcuna intenzione di togliere nemmeno un minuto necessario all’amministrazione della città”.per un momento perde le staffe.