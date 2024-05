A Pievepelago e Fiumalbo sboccia l’Infiorata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nelle località didomenica, il 2 giugno, si svolgerà la tradizionale Infiorata del Corpus Domini. A, dove la tradizione risale almeno al 1927, si tornerà ad addobbare di fiori tutta l’antica via Tamburù dopo la recente ristrutturazione con nuova pavimentazione e la vicina piazza Ricci, dove passerà la Processione delle ore 12. Anche a, pur abbastanza recentemente, si realizza una suggestiva Infiorata lungo le antiche strade di questa città d’arte e soprattutto nel piazzale antistante il Duomo, anche qui per la processione delle 12. La vicinanza delle due località (5 chilometri) consente di poter visitare agevolmente entrambe le Infiorate, dato che i tappeti resteranno intatti fino a sera. Già da qualche settimana è in moto la ‘macchina operativa’ della manifestazione, dapprima con la fase organizzativa dei gruppi e la preparazione dei bozzetti in carta e legno.