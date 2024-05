A Pietrelcina è tutto pronto per ‘Una voce per Padre Pio’ | tra gli ospiti Ermal Meta Mario Biondi e Alessio Mannini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAper un appuntamento atteso e molto sentito:perPio‘. Si rinnova così la manifestazione in Piazza Santissima Annunziata dedicata alla figura del Santo frate cappuccino nel segno della beneficenza. La serata evento, in onda su Rai1, vedrà per la quarta volta consecutiva come padrona di casa Mara Venier, la quale presenterà numerosi artisti che si esibiranno incoraggiando il pubblico a donare per una raccolta fondi a sostegno dei Paesi del terzo mondo, gestita interamente dall’organizzazione no-profitper. Tra gli artisti partecipanti, grandi nomi della musica italiana come, Rita Pavone, Fausto Leali, Orietta Berti,, Raf e, come da tradizione, Al Bano stavolta accompagnato dalla figlia Jasmine Carrisi.