A me gli occhi please La magia formato TikTok

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Lanegli anni settanta correva in televisione con Silvan. Oggi, dai palcoscenici teatrali, si è trasferita per strada e viaggia sui social, a suon di milioni di visualizzazioni. Luca Gallone ne è la dimostrazione, seguitissimo sue Instagram. Gli basta poco per mettere in scena i suoi trucchi di, da una cannuccia al bicchiere di una bibita. Tutto è iniziato in famiglia, come racconta lui stesso: "Fu mio zio Bruno a insegnarmi i primi trucchi. Avevo circa sei anni. Faceva cose che mi lasciavano a bocca aperta, come far spuntare una moneta da dietro l’orecchio. Era tutto così intrigante che ho deciso di imitarlo ed è stato un crescendo". Luca, a dispetto del nome, è inglese, ma i suoi nonni erano italiani. Il suo palcoscenico sono le strade di Londra, dove ama stupire i passanti con trucchi da illusionista, e i video fanno il pieno di like.