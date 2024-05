A lavorare sui pedali Techfem è ’Bike Friendly’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024)– prima azienda nelle Marche – è Bike Friendly: la certificazione è stata consegnata ieri pomeriggio dalla vice presidente Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta), Valeria Lorenzelli. "Un riconoscimento – è stato spiegato – attribuito a quelle imprese che si contraddistinguono per aver realizzato al loro interno un ambiente di lavoro che promuove e sostiene l’utilizzo della bicicletta". L’azienda fanese, specializzata in engineering & project management, è capofila di un protocollo, sottoscritto con l’amministrazione comunale, per la ‘Mobilità di Distretto’, un progetto che vede coinvolte anche Profilglass, Fano Center, Ami-Adriabus e Aset, per un totale di 1700. L’obiettivo è quello di ottenere infrastrutture viarie che favoriscano l’uso della bicicletta nello spostamento casa-lavoro e un miglioramento del trasporto pubblico locale.