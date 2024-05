Fonte : secoloditalia di 31 mag 2024

L'articolo A fuoco la dacia in cui Putin ospitò Berlusconi: è mistero sulle cause dell’incendio (video) Secolo d'Italia. Secondo il canale Telegram Sirena della Fondazione di Alexei Navalny, le immagini che ritraggono l’edificio andato a fuoco – e in cui Putin ospitò una volta Silvio Berlusconi – sono state pubblicate dal blogger Amyr Aytashev e dall’attivista Aruna Arna.

