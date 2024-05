A che ora Norvegia-Italia calcio femminile oggi in tv orario Qualificazioni Europei 2025 | programma canale streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024), venerdì 31 maggio, la Nazionalena ditornerà in scena nelleagli, la cui fase finale è prevista in Svizzera nel(2-27 luglio). Le azzurre affronteranno all’Ullevaal Stadion di Oslo la(ore 18.00 su Rai 2 HD), nel terzo impegno del Gruppo 1. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI, DALLE ORE 18.00 Le nostre portacolori, sconfitte nell’ultima trasferta in Finlandia, vanno a caccia di un risultato utile, contro però una squadra forte e dotata in rosa di calciatrici di particolare valore. Vengono in mente Carolina Hansen e Ada Hegerberg, autrici di 93 reti complessive con la maglia della rappresentativa nazionale ed entrambe protagoniste della finale di Champions League vinta dal Barcellona.