A che ora MotoGP oggi in tv GP Italia 2024 | orari prove libere streaming programma TV8 e Sky

(Di venerdì 31 maggio 2024), venerdì 31 maggio, primo giorno didel GP d’, settimo appuntamento del Motomondiale. Sulla pista del Mugello i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end.Una pista non semplice da interpretare quella toscana, caratterizzata da zone di grande accelerazione e altre in cui servirà una guidabilità efficiente per sfruttare al meglio la percorrenza. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLEDELLAAL MUGELLO In, messo alle spalle il fine-settimana del Motmeló, è la volta di quello in territorio nostrano. Francesco Bagnaia vorrà seguire la scia dell’affermazione domenica in Catalogna. La vittoria nella gara domenicale è stata molto importante dal punto di vista del morale, dopo la brutta caduta che c’era stata nella Sprint Race.