90 anni di Paperino una storia inedita e tre volumi da collezione

(Di venerdì 31 maggio 2024) In occasione dell’versario del famoso papero tred’autore, la casa die l’uomo dei paperi Panini Comics celebra questa importante ricorrenza con tante novità da non perdere che, per tutto il mese di giugno, terranno compagnia ai lettori. Il primo imperdibile appuntamento da segnare in agenda è con528 – in edicola, fumetteria e su Panini.it da giovedì 30 maggio – che festeggia il famoso Papero con tante curiosità, approfondimenti storici e otto storie dedicate all’iconico personaggio, tra cui l’Che ci vuole?, scritta da Alberto Savini per i disegni di Libero Ermetti. Alla copertina regular firmata da Alessio Coppola si aggiunge una variant disegnata da Andrea Maccarini e colorata da Martina Naldi.