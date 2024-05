8 incredibili eventi dai fumetti che devono essere adattati nel MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 31 maggio 2024) 8daichenel MCU I Marvel Studios sono tornati al tavolo da disegno con il MCU, tornando a un approccio basato sulla qualità rispetto alla quantità, che prevediamo di vedere in vigore a partire da Deadpool & Wolverine quest’estate. Avengers 5 e Avengers: Secret Wars sono ancora all’orizzonte, ma quali sono le storie deiche Kevin Feige e compagnia possono adattare prima, dopo e potenzialmente in questi film? In questa rubrica daremo un’occhiata ad alcunidell’Universo Marvel che sono perfettamente adatti al grande schermo. Da team-up epici a crossover massicci e a storyline che mettono al centro personaggi specifici, tutti questipotrebbero avere un impatto positivo sul MCU negli anni a venire.