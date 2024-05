6 tipi di pantaloni da avere per non vivere sempre in jeans anche se comunque i jeans sono ok

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 31 maggio 2024)se a primo impatto ipotrebbero sembrare solo un completamento per il look che decidiamo di indossare, la loro rilevanza è davvero decisiva, potendo definire la silhouette, arricchire la combinazione cromatica o addirittura diventare il punto focale dell'intero outfit quando si sceglie un modello dal carattere deciso. Se pensiamo a uno degli ultimi trend di TikTok che suddivide le tipologie di look sulla base della forma della parte superiore e di quella inferiore secondo la formula “small shirt, big pants” o “big shirt, small pants” in tutte le sue varianti, possiamo capire quanto, in realtà, scegliere un paio dipossa cambiare completamente l'effetto che vogliamo ottenere; quindi, la consapevolezza del proprio corpo e di come vogliamo che questo appaia attraverso ciò che indossiamo è di fondamentale importanza.