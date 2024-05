31 maggio | oggi è la festa dei vicini Ma un italiano su due non li sopporta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Firenze, 312024 – Unsu due non è in buoni rapporti con i propridi casa. Era il dato emerso qualche tempo fa da un sondaggio Nextplora per Sara Assicurazione. I motivi dei conflitti o di insofferenza sono diversi, dagli schiamazzi ai rumori al mancato pagamento delle spese condominiali. Tuttavia costruirsi un buon rapporto di vicinato ha dei lati positivi, ad esempio può farci sentire più tranquilli quando andiamo in vacanza perché sappiamo che c’è qualcuno che sorveglia casa. Per altri il solo sapere che di fianco vive qualcuno, a cui in caso di bisogno si può chiedere aiuto, dà un senso dire sicurezza. Ma come stannole cose? Dall’asocialità condominiale all’invadenza, trovare il giusto equilibrio quando si tratta dei propridi casa può sembrare un’impresa ardua.