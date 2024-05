300 | una serie TV è in sviluppo presso la Warner Bros Television

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 31 maggio 2024) 300: unaTV è inlaVariety ha appreso da alcune fonti che l’adattamento di unatelevisiva di 300 è in fase dila. I dettagli esatti della trama sono ancora in fase di definizione, ma le fonti affermano che lasarebbe un prequel del film del 2006. Al momento il progetto non è legato a nessuno scrittore o piattaforma. Gli accordi sono ancora in fase di negoziazione, ma Zack Snyder (recentemente distintosi per la regia di Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco e Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice), regista e co-sceneggiatore di 300, è in trattative per dirigere e produrre la. Anche Deborah Snyder, produttrice esecutiva di 300, tornerà come produttrice esecutiva sotto l’egida della Stone Quarry, la casa di produzione di Zack, e anche Wesley Coller della Stone Quarry sarà a bordo.