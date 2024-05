20 frasi di Paolo Sorrentino sul cinema che dicono tutto di lui

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 31 maggio 2024)nasce a Napoli il 31 maggio 1970. Regista, sceneggiatore, scrittore. È praticamente impossibile rinchiuderlo in una definizione. Di sicuro, è uno dei pochi autori italiani a nutrire un profondo amore per ile il racconto per immagini. Abbiamo raccolto allora venti dichiarazioni cheha fatto negli anni per parlare della Settima arte, del suo rapporto con i film. E di cosa significhi essere un (bravo) regista. Emerge il ritratto ironico di un autore che quando ha preso tra le mani l’Oscar per La Grande bellezza ha voluto ringraziare Diego Armando Maradona, per averlo sempre ispirato. Tra le nostre fonti, due interviste rilasciate a Vanity Fair (una delle quali con Malcom Pagani). E alcuni stralci dial TEDxReggioEmilia.