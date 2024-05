2 giugno Roma festeggia la Repubblica | strade chiuse e linee bus deviate

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – Domenica 2, celebrazioni per la Festa dellanell’area tra piazza Venezia e i Fori Imperiali. Previste temporanee chiusure al traffico e deviazioni per la viabilità pubblica e privata. Divieti di sosta In dettaglio, dalla notte tra sabato e domenica, divieti di sosta su: via del Plebiscito, via Magnanapoli, piazza Ara Coeli, piazza Madonna di Loreto ed area del Foro di Traiano, via dei Fornari, via di Sant’Eufemia, via Cesare Battisti, vicolo San Bernardo, piazza Venezia), largo Enrico Berlinguer, piazza San Marco, via di San Venanzio, via di San Marco, via degli Astalli.Le prime chiusure al traffico, sempre dalla notte tra sabato e domenica, coinvolgeranno via dei Cerchi. Dalle 5 di domenica mattina poi, chiusure in via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, via del Corso, via Cesare Battisti, piazza d’Ara Coeli, via del Teatro di Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, via della Greca, via Ara Massima di Ercole, piazza di Porta Capena, piazzale Numa Pompilio, viale delle Terme di Caracalla, (tratto compreso tra Porta Capena e viale di Porta Ardeatina).