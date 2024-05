2 giugno | Montecitorio illuminato con Tricolore per Festa Repubblica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - In occasione delladelladel 2, sulla facciata disarà proiettata la bandiera italiana. L'accensione delè prevista dalle 21 di sabato alle 6 di domenica 2e dalle 21 dello stesso giorno fino a mezzanotte. Sul sito giovani.camera.it, sarà possibile ascoltare la storia del vessillo nazionale, dell'Inno e dell'emblema dellain un podcast dedicato. Nella mattinata (ore 9.10) di domenica il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, parteciperà alla deposizione di una corona di alloro all'Altare della Patria da parte del Presidente dellae alla parata militare in via dei Fori Imperiali (ore 10). Dalle 16 di domenica, alla presenza del vicepresidente Giorgio Mulè, nella piazza antistante l'ingresso della Camera, suonerà la Banda dell'Aeronautica introducendo un'edizione speciale dia Porte Aperte.