10eLotto boom dodicimila euro grazie a questa modalità

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 31 maggio 2024), un utente si è messo in tasca una cifra cospicua scegliendo una particolare opzione: la città fortunata è Milano. Due “colpacci” nel giro di poche ore. Entrambi nella stessa regione, finita dritta in cima alla classifica delle più fortunate della settimana. Stiamo parlando della Lombardia, la più popolosa d’Italia con ben 9 milioni di abitanti. Anzi, in questo caso sarebbe forse corretto parlare di provincia, visto che le due importanti vincite verificatesi alnei giorni scorsi hanno riguardato il capoluogo Milano e il suo hinterland. – IlVeggente.it (Ansa)La cittadina in questione è Rho, a pochi passi dalla metropoli meneghina. Un fortunato utente si è portato a casa ben 50milaa fronte di una spesa di soli due, come riporta il sito Agimeg.