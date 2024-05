100° anniversario della morte di Giacomo Matteotti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si è svolta alla Camera la cerimonia commemorativa per l’dei 100 anni dalladi. Annunciato il celebre discorso, al palazzo Montecitorio, in cuidenunciò in Parlamento le violenze fasciste alle elezioni del 6 aprile del 1924. Allestita anche una mostra in Transatlantico che raccoglie la vita ed i momenti salienti del deputato attraverso dei documenti, foto e testi dell’Archivio StoricoBibliotecaCamera. Mattarella Il PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a palazzo Montecitorio alla cerimonia commemorativa del centesimodi. Dopo il saluto del PresidenteCamera, Lorenzo Fontana, la figura diè stata ricordata da Bruno Vespa; Emilio Gentile, Professore emerito di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; Luciano Violante, già PresidenteCamera dei deputati.