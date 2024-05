Zaia sulla morte di Giada Zanola | Il Veneto è di nuovo in lutto

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 30 maggio 2024) VENEZIA – Con l’uccisione di“siamo nuovamente a confrontarci con unainquietante che rilancia interrogativi profondi e ci impone di mantenere alta una riflessione sociale che superi la cronaca e impedisca di abituarci alla cruda realtà di simili tragedie. Ilè diin, per il quarto femminicidio nei pochi mesi a cavallo tra l’anno scorso e questo; una contabilità inaccettabile che fa accapponare la pelle e indignare”. Di fronte a una simile spirale di violenza, tutti abbiamo il dovere di reagire con una risposta risoluta che cominci dal convincimento che la cultura del rispetto inizia con il non girarsi dall’altra parte a fronte di condizioni di maltrattamento e violenza di cui si è a conoscenza. Ognuno segnalando situazioni di questo genere può salvare una vita e sostenere le reti antiviolenza impegnate nella lotta a questa piaga che non possiamo accettare e dobbiamo debellare.