WWE | Vince McMahon e Janel Grant causa in pausa per indagine

(Di giovedì 30 maggio 2024), la grande accusatrice die John Laurinaitis, ha accettato di mettere inla sualegale contro i due e contro la WWE per attendere le indagini del procuratore distrettuale di New York. La conferma dell’Avvocato diAnn Callis, l’avvocato che rappresenta, ha confermato che la sua cliente ha accettato una richiesta dell’ufficio del Procuratore degli Stati Uniti di sospendere il suo contenzioso in attesa di un’non pubblica sulla questione. “La signoraha acconsentito a una richiesta del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York di sospendere il suo caso contro il signor, la WWE e il signor Laurinaitis, in attesa di un’non pubblica,” ha dichiarato Ann Callis in una dichiarazione inviata via email a Bloomberg giovedì.