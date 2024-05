WWE | Il contratto di Chad Gable è in scadenza la settimana prossima

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 30 maggio 2024) Non solo Becky Lynch. C’è un’altra star che sta godendo di grande spazio televisivo in WWE che potrebbe lasciare a breve la compagnia. In un recente aggiornamento Fightful Select ha diffuso la notizia che ildiha la suala, e che il lottatore e la Compagnia non hanno raggiunto ancora un accordo per rinnovarlo alla data di oggi. Il trentottenne membro dell’Alpha Academy è coinvolto in una storia di primo piano a Raw, dove ha dato una drastica svolta al suo personaggio ritrovando quella credibilità che negli ultimi mesi aveva perso, e mirando addirittura al titolo intercontinentale di Dani Zayn. La stessa newsletter ha dichiarato di aver raccolto diverse testimonianze di atleti di altre Compagnie, tutti entusiasti all’idea di un eventuale approdo dinella rispettiva Federazione.