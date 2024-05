Wolfs il film che riunisce George Clooney e Brad Pitt ha un super trailer mentre si pensa già a un sequel

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 30 maggio 2024)sono un po' come il burro di arachidi e/o la marmellata: opzioni solide di per sé, elementi base di ogni famiglia, eleveranno il profilo del gusto del tuo toast al mattino, ecc. Ma mettili insieme e hai una bomba in cottura. In questo caso quella combinazione vincente che ha fatto sì che Burn After Reading del 2008 portasse enormi profitti ai fratelli Coen e che il franchise di Ocean si smerciasse come fiches in un casinò di Las Vegas. Ecco perché Jon Watts si è rivolto al duo esplosivo per la sua nuova commedia d'azione, riunendoli per la prima volta dopo 16 anni. A giudicare dalufficiale, si tratta di un lavoro a 4 mani di una coppia di vecchi "fixer" - sì, tipo Harvey Keitel in Pulp Fiction, gente che ripulisce le scene del crimine e fanno altri lavori sporchi - costretta con riluttanza ad accettarlo perché qualcosa in passato era andato storto.