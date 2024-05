Welfare come te, nasce Osservatorio nazionale per monitorare bisogni caregiver

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) – La cooperazione sociale, dopo aver assunto un ruolo da protagonista in qualità di provider di servizi diaziendale a vocazione ‘sociale’, vuole alzare ulteriormente l?asticella potenziando il valore delaziendale al fine d?includerlo in un quadro più ampio di riflessione sul ruolo che oggi occupa il lavoro nella vita delle persone. Per questo,te – consorzio di cooperative sociali tra i più grandi d?Italia – in partnership con la Elena Macchioni (professoressa associata in Sociologia dei processi culturali presso il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Alma Mater ‘Università di Bologna) e con il contributo dell?Istituto di ricerca Ixè, dà vita al primosuididi lavoratrici e lavoratori con responsabilità di cura.