Nuova avventura per il centrale bresciano: "Felice di essere qui" CANTU' - Nicola Candeli nella stagione 2024/2025 giocherà al Pool Libertas Cantù. Dopo quella con l'Atlantide Pallavolo Brescia, più una parentesi in SuperLega con la maglia della Consar RCM Ravenna, una nuova avventura per il brescia .

Volley | Serie A2 Cantù ingaggiato il centrale Nicola Candeli