Volley | quinta vittoria Italia in Nations League Egonu mette a segno 20 punti

(Di giovedì 30 maggio 2024) AGI -consecutiva nellaball2024, seconda nel torneo di Macao e ulteriore passo verso la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi. L'della pallavolo femminile ha sconfitto la Repubblica Domenicana per 3 a 0 (set: 25-12, 25-19, 25-21). Le ragazze del commissario tecnico Julio Velasco hanno messo nel carniere 6,68validi per il ranking mondiale. Grande prestazione di Paolache al termine della partita ha messo a referto ben 20, Miriam Sylla 9 e Anna Danesi 7. Nel corso della partita Velasco ha schierato dodici delle quattordici giocatrici a disposizione. Nel terzo set ha inserito Alice Degradi per Caterina Bosetti e Sarah Luisa Fahr per Martina Lubian. Domani giornata di riposo.