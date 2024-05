Volley Nations League femminile 2024 | l’Italia non sbaglia battuta 3-0 la Repubblica Dominicana

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024)vince ancora e ottiene il secondo successo della seconda settimana dellaball(VNL)di. Dopo la netta vittoria ai danni della Francia, le azzurre si sono ripetuto contro la, nella partita valevole per la Pool 3, imponendosi con il punteggio di 3-0 (25-12, 25-19, 25-21). Non ha tradito le attese il gruppo azzurro di Julio Velasco, al gran completo, che ha dimostrato la propria superiorità ed ha ottenuto un comodo successo, facendo un altro passo avanti verso i Giochi di Parigi. Olimpiadi a cui sono già qualificate le caraibiche, le quali non hanno però creato problemi ad Egonu e compagne alla Galaxy Arena di Macao. Per, il prossimo impegno sarà sabato 1 giugno contro il Brasile, sempre alle ore 06:30 (DOVE VEDERLA IN DIRETTA).