Volley Italia incontenibile | spazzata via la Dominicana Egonu star e pokerissimo in Nations League Olimpiadi vicine

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’si sta rivelandonelladifemminile e ha infilato la quinta vittoria consecutiva: dopo i tre sigilli di Antalya e l’affermazione di ieri contro la Francia a Macao, le azzurre hanno surclassato anche la Repubblicacon un secco 3-0 (25-12; 25-19; 25-21) in terra cinese, mettendo in mostra una chiara superiorità tecnica nei confronti delle caraibiche. Le ragazze del CT Julio Velasco agganciano provvisoriamente la Polonia in testa alla classifica generale (le biancorosse hanno disputato un incontro in meno) e compiono un ulteriore passo verso la qualificazione alla Final Eight. L’affermazione odierna garantisce anche punti preziosi nel ranking FIVB, che al termine della fase preliminare dellaassegnerà gli ultimi cinque pass per ledi Parigi 2024.