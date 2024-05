Volley femminile l’Italia si avvicina alle Olimpiadi 2024 | Olanda lontana 71 punti nel ranking Parigi è dietro l’angolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024)ha compiuto un ulteriore passo verso la qualificazionedi. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno infatti sconfitto la Repubblica Dominicana con un secco 3-0 a Macao, infilando la quinta vittoria consecutiva nella Nations League die riuscendo così a guadagnare 6,68nelFIVB. Bisogna guardare con attenzione e insistenza la classifica internazionale, poiché al termine della fase preliminare della Nations League verranno assegnati gli ultimi cinque pass per i Giochi: uno è già in tasca del Kenya per ottemperare all’obbligo della rappresentanza continentale, gli altri quattro andranno nelle mani delle migliori compagini in graduatoria che non avevano fatto festa attraverso i preolimpici dello scorso anno.