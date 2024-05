Volkswagen produrrà EV low cost | arrivano conferme

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 30 maggio 2024)conferma lo sviluppo di EV low, interamente progettata e prodotta in Europa, con lancio previsto fra qualche anno EV lowconferma l’impegno nel mercato delle auto elettriche accessibili, svelando piani ambiziosi per un modello completamente sviluppato in-house. L’azienda ha recentemente confermato il suo impegno nello sviluppo di un’auto elettrica a bassoo, progettata per rendere la mobilità sostenibile accessibile a un pubblico più ampio.ha annunciato che il veicolo, con un prezzo target di circa 20.000 euro, sarà interamente sviluppato internamente, senza collaborazioni esterne. Questo approccio strategico sottolinea la volontà della casa automobilistica di mantenere il pieno controllo sul processo di sviluppo.