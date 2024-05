Vogliono solo provocare reazioni | Cruciani gli eco-contestatori i veri violenti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Giuseppetorna a parlare della contestazione ai suoi danni da parte di alcune attiviste di Ultima Generazione. Lo fa ospite di Mario Giordano e del suo Fuori dal coro su Rete 4 e invitato dal conduttore a dire la sua – stavolta senza interruzioni – in un minuto demolisce i suoi. Dopo aver visto il filmato in cui invitava le attiviste del collettivo ad abbandonare il palco dopo aver letto il loro comunicato, il conduttore de La Zanzara racconta la suatà: “Caro Mario e cari telespettatori la tentazione in questi casi è quella di usare la violenza, cioè di prenderli e di peso buttarli fuori – esordisceche è esattamente quello che cercano”. La disamina è sferzante: “Quello che cercano queste persone èla tua reazione, la tua reazione violenta – spiega il giornalista – per poi dirti ‘Hai visto? Sei tu il violento.