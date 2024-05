VNL 2024 Orro | Soddisfatte per la vittoria punti preziosi per Parigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sarah Fahr ha parlato a margine delladell’Italia contro la Repubblica Dominicana nella Nations League: “Siamo contente per aver ottenuto altriper il World Ranking e dunque in ottica qualificazione olimpica. In partite come queste noi avevamo tanto da perdere e gli altri tanto da guadagnare, ma siamo state brave a non perdere set: sono felice di come sta andando la squadra“. Fahr ha poi aggiunto: “Eravamo consapevoli che le prime due sfide a Macao erano quelle da non sbagliare e, nonostante un po’ di pressione, le abbiamo affrontate al meglio. Saranno impegnati anche le sfide che ci aspettano contro Brasile e Cina, perciò dovremo fare un altro step e vedere a che punto siamo nel nostro percorso di crescita. Tornare in Nazionale dopo quasi 3 anni? Davvero bello.