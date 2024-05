Fonte : caffeinamagazine di 30 mag 2024

Non dirò mai chi è stato, non sono un infame”, aveva detto il naufrago sempre in diretta. È stata eliminata anche Khady Gueye. La conduttrice Vladimir Luxuria, in collegamento dallo studio con i concorrenti finiti in nomination, Matilde Brandi, Artur Dainese, Linda Morselli, Karina Sapsai ed Edoardo Stoppa, disposti su una barca nel mare dell’Honduras, ha annunciato l’esito del televoto in apertura lasciando i concorrenti e il pubblico senza parole.

Vladi mi serve la tua attenzione Isola dei Famosi Edoardo Franco sgancia la bomba in diretta | applausi